Профессор Безруких отметила, что чтение активизирует весь мозг даже в пожилом возрасте

Ученые из Института когнитивных наук и наук о мозге Макса Планка выяснили, что чтение активизирует практически весь мозг, включая подкорковые структуры. Никаких «локальных центров чтения» в том или ином полушарии нет. Речь скорее о сложнейшей «сети», объединяющей структуры, рассказал KP.RU физиолог, психолог, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии образования Марьяна Безруких.

В процессе чтения задействованы 32 области мозга. Чем больше мы читаем, тем больше возникает новых путей. Формирование нового навыка неизбежно создает сеть: включаются новые клетки, появляются новые пути, новые структуры. Мозг «развивается», подчеркнула специалист.

Мозг, который выполняет монотонную работу без новых задач, находится в спящем состоянии. Ему может грозить даже ментальная деградация. Но есть и хорошая новость: все можно вернуть. Эффекты нейропластичности отмечаются и у самых пожилых людей. В одном из последних исследований ученые наблюдали, как новые клетки появлялись у человека в возрасте 80 лет, добавила Безруких.