Профессор Берлинский рекомендовал добавить в рацион больше брокколи при хроническом стрессе

Брокколи заслуженно считается одним из самых полезных овощей. Многие интересуются, стоит ли включать ее в свой ежедневный рацион. Технолог в области здорового питания, профессор Игорь Берлинский рассказал «ФедералПресс» , чем ценен этот продукт и кому он особенно полезен.

По словам эксперта, брокколи сочетает в себе высокую питательную ценность и легкость усвоения. Она содержит более 20 важных для организма витаминов и минералов, включая витамин C, витамин K, витамины группы B, а также кальций, магний, калий и фолиевую кислоту.

Профессор отметил, что особое внимание заслуживает сульфорафан — соединение, которое активирует ферменты детоксикации в печени и обладает выраженными антиоксидантными свойствами.

«Этот компонент помогает клеткам противостоять повреждениям, уменьшает воспаление и поддерживает естественные механизмы очищения организма», — подчеркнул Берлинский.

Эксперт перечислил основные полезные свойства брокколи: она поддерживает работу печени и процессы очищения, участвует в профилактике заболеваний сердца и сосудов, улучшает пищеварение и способствует нормальному гормональному балансу у женщин.

Берлинский отметил, что главный секрет приготовления брокколи — минимальная термическая обработка. Оптимально готовить продукт на пару в течение 5–7 минут или слегка обжаривать.

Профессор перечислил группы людей, которым брокколи особенно рекомендуется: страдающим от хронической усталости и стресса, восстанавливающимся после болезней или приема лекарств, при нарушении обмена веществ и избыточном весе, беременным женщинам и детям. Он подчеркнул, что брокколи безопасна для большинства людей, однако при выраженном гипотиреозе ее стоит употреблять умеренно.