Профессор Баранова рассказала, что резкие перепады температур опасны для сосудов пожилых людей

Летом мы часто сталкиваемся с резкими перепадами температур из-за жары и использования кондиционеров. Доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова поделилась с KP.RU информацией о том, как такие перепады могут влиять на наши сосуды.

«Наши сосуды при перепадах температур, особенно из жары в холод, отлично закаляются. Выгода закаливания в том, что вы устраиваете себе контролируемое экстремальное воздействие. Организм тренируется, привыкает», — сказала профессор.

Однако, по словам эксперта, закаливание подходит не всем. Люди с ослабленным здоровьем, например, пожилые или те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, могут пострадать от закаливания.

«Все зависит от состояния здоровья конкретного человека. Если оно уже подорвано — у пожилых, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то закаливание может обернуться скорее ударом, чем тренировкой», — подчеркнула специалист.