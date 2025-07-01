Профессор Аполихина рассказала, что для женщин оптимальными считаются аэробные нагрузки

Исследования подтверждают, что физическая активность полезна не только для контроля веса, но и для предотвращения стресса, депрессии и различных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 150 минут физической активности в неделю, а лучше — не менее 300 минут. Это примерно 3,5 часа активных упражнений, желательно распределенных на несколько дней, написал сайт KP.RU .

Профессор, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России Инна Аполихина подтвердила, что женщинам подходят немного другие физические нагрузки, чем мужчинам.

«Оптимальными считаются аэробные нагрузки (ходьба, плавание), йога, силовые тренировки и упражнения для мышц тазового дна (упражнения Кегеля)», — заявила врач.

Такие тренировки полезны для женщин в любом возрасте и служат профилактикой многих заболеваний. Регулярная физическая активность положительно влияет на гормональный баланс в организме женщины. По словам профессора Аполихиной, физические нагрузки помогают снизить уровень инсулина и кортизола, избыток которых может нарушать процесс овуляции. Достаточные, но умеренные упражнения способствуют балансу эстрогена и прогестерона, что важно для регулярного менструального цикла и фертильности.

Во время беременности активный образ жизни также полезен, если нет угрозы выкидыша и осложняющих факторов. Физические упражнения помогают не набрать вес, снижают риски гестационного диабета, укрепляют мышцы спины и таза, что облегчает вынашивание ребенка и снижает болевые ощущения во время родов. Кроме того, физическая активность уменьшает стресс и тревогу через выработку эндорфинов, улучшает гормональный фон и повышает либидо, что особенно важно как профилактика послеродовой депрессии.