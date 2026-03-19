Профессор Ачкасов заявил, что физкультминутки спасут офисных работников от тромбозов и болей в спине

В прошлом физкультминутки и производственная гимнастика были обыденностью в школах и на предприятиях. Однако сейчас такие активные паузы стали редкостью, особенно среди взрослых. Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в беседе с ОСН подчеркнул важность физкультминуток для сидячих работников. Они повышают концентрацию, производительность и способствуют профилактике тромбозов и болей в спине и шее.

Профессор рассказал, что в Китае видел, как сотрудники во время перерыва выходят в отдельное помещение и в течение 5–10 минут синхронно выполняют гимнастические упражнения. Это хороший пример для российских компаний и госучреждений.

«По общим представлениям и по опыту того, как это было раньше — наверное, надо делать перерывы каждый час. Минут на 5–10 — встать из-за стола и хотя бы походить, чтобы не проводить весь день сидя», — объясняет эксперт.

Производственная гимнастика включает простые упражнения, такие как вращения головой, руками и ступнями, сгибание-разгибание ног в коленях, повороты туловища, наклоны и так далее. Некоторые из этих упражнений можно выполнять даже сидя во время короткого перерыва.

«Природа создала человека так, чтобы он ходил, а не постоянно сидел или лежал. А когда мы очень много находимся в сидячем положении, у нас возникает застой в нижних конечностях. Отсюда могут и тромбы образовываться, и все что угодно», — сказал Ачкасов.

Физкультминутки не заменяют полноценные занятия гимнастикой, но являются хорошим дополнением к основной двигательной активности. Если у человека уже есть какие-то боли в мышцах или суставах, ему нужно обращаться к врачу.