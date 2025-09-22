Профессор Ачкасов рассказал, что фитнес-браслеты имеют погрешность данных до 20%

Фитнес-браслеты и приложения помогают следить за здоровьем, но их показатели не всегда точны. Об этом KP.RU рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов.

«Функции у всех этих приборов домашнего пользования — браслетов, приложений и так далее — вспомогательно-развлекательная. Но никак не медицинская», — отметил специалист.

Профессор Ачкасов подчеркнул, что профессиональные медицинские приборы точнее домашних гаджетов. Фитнес-устройства имеют погрешность около 15-20%. Они могут мотивировать на занятия спортом, но не заменяют консультацию специалиста, добавил доктор.

Профессор рекомендовал использовать фитнес-гаджеты как дополнительный инструмент и при необходимости обращаться к врачу или тренеру для точной оценки состояния здоровья.