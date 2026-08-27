PRO-эксперт Саветников назвал способы увеличить активность без спорта

Повседневная активность без тренировок способна заметно увеличить расход энергии. PRO-эксперт Спортмастер PRO Виктор Саветников рассказал, как больше двигаться в течение дня, пишет Газета.ru .

Саветников уточнил, что физиологи называют такую активность NEAT — расход энергии на движения вне сна, приема пищи и тренировок. В него входят ходьба, уборка, работа стоя и подъем по лестнице. У людей с одинаковым весом разница в таком расходе может достигать 300–400 килокалорий в сутки.

Эксперт посоветовал начинать день с пяти минут легкой разминки: вращений плечами и тазом, наклонов, приседаний без веса и планки. Главным источником дополнительной нагрузки он назвал ходьбу. Польза для сердца становится заметной уже при семи-восьми тысячах шагов в день, а километр составляет около 1300 шагов и сжигает примерно 50 килокалорий.

Подъем на пятый этаж расходует около десяти килокалорий, но несколько таких подъемов за день дают эффект интервальной нагрузки. Саветников рекомендовал спускаться пешком, но не бегом, и учитывать противопоказания.

Во время работы за компьютером эксперт советует разминаться каждые 45–60 минут. Походы в магазин вместо доставки также добавляют движение: дорога с пакетами занимает около полутора километров и нагружает спину и хват, передает ИА НСН.