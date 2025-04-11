Привычка нюхать грязные носки чуть не стоила китайцу жизни

Китаец каждый день нюхал грязные носки и заразился грибковой пневмонией

Житель Китая попал в больницу с грибковой пневмонией из-за того, что часто нюхал свои грязные носки. Об этом сообщило Oddity Central.

Китаец обратился к врачу с жалобами на стойкий кашель и покраснение глаз. После обследования выяснилось, что легкие мужчины поражены грибком Aspergillus.

Он признался, что любит вдыхать аромат своих вонючих носков. Эта привычка у него появилась после долгого рабочего дня. В итоге это стало причиной заражения грибковой пневмонией. Споры грибка попали в легкие, вызвав кашель и сильную боль.

Медики объяснили китайцу, что если долго не менять носки, они становятся идеальной средой для роста грибков, поэтому нюхать их нельзя.

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