Преподаватель Золотарева предупредила об опасных бактериях на банках с лимонадом

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что на поверхности алюминиевых банок с лимонадом и другими напитками могут накапливаться микроорганизмы и загрязнения. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, опасные бактерии появляются на упаковке из-за воздействия пыли, влаги, перепадов температур и контакта с различными поверхностями в процессе транспортировки и хранения.

«На банках могут сохраняться не только бактерии, например Escherichia coli, Staphylococcus spp., Salmonella, но и следы жизнедеятельности грызунов, птиц и насекомых, что создает риск попадания в организм патогенов и аллергенов», — заявила специалист.

Как пояснила Золотарева, зоны вокруг клапана и ободка банки напрямую соприкасаются со слизистой рта, увеличивая вероятность заражения. Это может привести к различным негативным последствиям: от кишечных расстройств до серьезных инфекций, включая лептоспироз.