Преподаватель Золотарева: губки для посуды нужно менять каждую неделю

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала « Газете.ru » о самых популярных рассадниках микробов в квартире.

По словам эксперта, главные места обитания микроорганизмов — это ванная комната и кухня. Там влажно и тепло, а это идеальные условия для размножения бактерий.

«Рекомендуется регулярно протирать смесители и дверные ручки антибактериальными средствами, а занавески для душа — тщательно просушивать», — заявила специалист.

Что касается кухни, Золотарева посоветовала не использовать одну и ту же доску для мяса и свежих овощей. Кроме того, губки для мытья посуды необходимо менять каждую неделю.

После использования стиральной и посудомоечной машин нужно оставить их открытыми для просушки, остатки влаги в труднодоступных местах желательно собрать сухой тряпкой, добавила эксперт.