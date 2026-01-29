Преподаватель «Росбиотеха» Бурматнов рассказал о распространенных ошибках при приготовлении блинов

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий «Росбиотеха» Валерий Бурматнов рассказал в беседе с Lenta.Ru о частых ошибках, которые допускают люди при жарке блинов.

Одной из основных ошибок является неправильная температура сковороды. Если поверхность недостаточно горячая, блин будет прилипать и впитывать лишний жир. Если же сковорода перегрета, блин быстро подгорит снаружи, оставаясь сыроватым внутри, написали «Известия».

Еще одна распространенная ошибка — чрезмерное количество растительного масла. Его избыток делает блины тяжелыми и жирными.

Бурматнов подчеркнул, что важна консистенция теста: густое тесто даст слишком плотные блины, а жидкое — тонкие, но рвущиеся.

«Многие допускают ошибку, активно вымешивая тесто перед каждым блинчиком. Это насыщает его воздухом, из-за чего структура становится неоднородной, а сами блины — пузырчатыми и ломкими», — отметил эксперт.

Также он обратил внимание на качество сковороды: тонкое дно и некачественное покрытие могут привести к пригоранию блинов.