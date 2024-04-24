Преподаватель ГУП Лялина: сельдерей стимулирует выработку тестостерона | 360°

24 апреля 2024, 13:09
Преподаватель ГУП Лялина: сельдерей стимулирует выработку тестостерона
Сельдерей считается афродизиаком, он стимулирует выработку тестостерона и очень полезен для мужчин за счет растительного гормона андростерона. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.
По словам эксперта, для женщин овощ опасен во время беременности, поскольку может спровоцировать сильное кровотечение из-за присутствия вещества апиола в семенах.
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В целом стебли сельдерея богаты калием, кальцием, бором и фолиевой кислотой. Овощ стимулирует работу желудка и предотвращает возникновение инфаркта и диабета второго типа, отметила Лялина.
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