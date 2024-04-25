Преподаватель ГУП Лялина: не стоит запивать шашлык газировкой | 360°

25 апреля 2024, 15:29
Преподаватель ГУП Лялина: не стоит запивать шашлык газировкой
Газировку нельзя сочетать с шашлыком, такие напитки будут дополнительной нагрузкой на поджелудочную железу. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.
По словам эксперта, мясо лучше заедать большим количеством овощей. Любых соусов и майонезных салатов следует избегать, поскольку они могут привести к перееданию, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
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При появлении дискомфорта в желудке стоит выпить растительные чаи с пищеварительными травами. Они снимут тяжесть и уменьшат неприятные ощущения в животе, отметила Лялина.
Питание
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