Преподаватель ГУП Лялина: напиток бабл-ти грозит развитием кариеса

В России стал популярным бабл-ти — напиток на основе чая, молока и тапиоковых жемчужин. Его постоянное потребление может привести к развитию кариеса, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.

По словам специалиста, бабл-ти содержит большое количество сахара, что также способствует ожирению и диабету. Кроме того, в напиток добавляют различные сиропы, они делают его высококалорийным.

Несмотря на это, из-за высокого содержания углеводов бабл-ти считается хорошим источником энергии, а чай в его составе содержит полезные для здоровья антиоксиданты, отметила Лялина.