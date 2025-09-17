Преподаватель Гребенюк предупредил, что длительная гипоксия может вызвать необратимые повреждения

Кислородное голодание, или гипоксия, угрожает альпинистам в горах. Старший преподаватель Пятигорского государственного университета, директор Регионального научно-спортивного центра СКФО Александр Гребенюк рассказал RT о причинах и природе этого состояния.

Кислородное голодание возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе, крови или тканях. В таких условиях клетки переходят на анаэробный метаболизм, что приводит к накоплению молочной кислоты и ацидозу. Это опасно для мозга, сердца, почек и печени. Длительная или тяжелая гипоксия может вызвать необратимые повреждения.

Существуют разные виды гипоксии: гипобарическая (в горах), дыхательная, циркуляторная, гемическая и гистотоксическая. Внешняя среда, например холод и ветер, может усугубить ситуацию.

Гипоксия имеет пять стадий с разными признаками. После перенесенной острой гипоксии могут проявиться серьезные последствия, такие как инсульт. Для подготовки организма к условиям гипоксии существуют специальные методики, включая гипоксическую тренировку и использование барокамер.