Преподаватель Чабиева: мед способствует профилактике рака и сахарного диабета

Мед укрепляет иммунную систему и обладает противовоспалительными свойствами. Он способствует профилактике рака, атеросклероза и сахарного диабета, рассказала преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, в состав продукта входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. На Руси испокон веков медом лечили, его потребляли в пищу, добавляли в различные блюда и выпечку.

Кроме того, мед снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Чабиева.

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