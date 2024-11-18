Преподаватель Бутарная: образование и специфика работы не исключают развитие деменции

Эксперты столичного департамента труда и социальной защиты населения перечислили популярные заблуждения о развитии деменции. Так, многие считают, что заболевание поражает только необразованных людей, передала «Вечерняя Москва».

Как рассказала старший преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная, образование и специфика работы не исключают появление деменции.

«Есть много примеров выдающихся ученых, политиков, деятелей искусства, у которых с возрастом начались когнитивные нарушения», — отметила специалист.

Еще один миф связан с верой в снижение рисков при большом количестве разноплановых и интересных целей. На самом деле многозадачность и сопутствующий стресс могут спровоцировать проблемы с функционированием мозга.