Преподаватель Беляева: ириски помогают справиться с тревожным состоянием

Классические ириски — помадная масса, получаемая при уваривании сгущенного молока с сахаром, жиром и патокой. Какое влияние оказывают конфеты на организм человека, рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева в беседе с Life .

По ее словам, сладость способствует восстановлению сил после умственных и физических нагрузок. Кроме того, лакомство помогает справиться с тревожным расстройством. Еще один приятный эффект — активизация мозговой деятельности.

Специалист посоветовала выбирать изделия светло-коричневого цвета. Темные оттенки свидетельствуют о том, что ириска будет твердой.