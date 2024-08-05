Препараты для замедления старения и улучшения работы мозга разработали в Москве

Предприятия медицинской отрасли, расположенные в столице, уделяют особое внимание развитию инноваций, разрабатывая передовые технологии и получая на них патенты. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, вклад в развитие отечественной медицины вносят более 300 столичных предприятий. За счет льгот, предлагаемых городской властью, они могут вкладывать больше денег в развитие.

«В столице изготавливают инновационные лекарственные препараты, медицинскую технику и медизделия, часть из которых — уникальные, запатентованные разработки», — заявил он.

Например, лаборатория «Система-БиоТех» получила патенты на четыре инновационных продукта. Она создала регенератор, замедляющий процессы старения и проявления возрастных заболеваний, когнитивный бустер для улучшения работы мозга, корректор фертильной функции для улучшения качества и защиты фолликулов, а также препарат, помогающий поддерживать нормальный уровень кортизола, стимулируя здоровую реакцию организма на стресс.

«Это уникальные продукты для российского рынка, которые будут производиться в стране из отечественного сырья», — заявила гендиректор компании Наталья Позднякова.

По ее словам, препараты будут учитывать индивидуальные генетические особенности человека. Они воздействуют на молекулярные процессы, лежащие в основе заболеваний.

А научно-исследовательский центр «Сибур ПолиЛаб» разрабатывает и испытывает в Москве новые марки полимеров, которые используются при производстве, например, латексных перчаток.

В Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открываются около 150 новых предприятий.