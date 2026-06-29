«Прекрасные условия для размножения». Офтальмолог предупредил об опасности купания в пруду в линзах

Контактные линзы — безопасный способ коррекции зрения, но иногда они могут стать источником опасного глазного заболевания. Подробности в программе «Интервью 360» рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Алексей Егоров.

«Сами по себе контактные линзы, если соблюдать правила их использования, это достаточно безопасный инструмент, который позволяет человеку действительно обходиться без очков», — отметил офтальмолог.

Однако есть случаи, когда использование контактных линз категорически запрещено. По словам врача, это воспалительные заболевания глаз и нарушение качества глазной поверхности, то есть повреждения, дефект эпителия, роговицы.

Егоров также прокомментировал информацию из соцсетей, в которой читателей пугали историями про амеб, которые пробираются под линзы. Офтальмолог признал, что это тот редкий случай, когда соцсети не врут.

«В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, может забраться под линзу, и там для прекрасные условия для размножения. Акантамебный кератит, который возникает вследствие действия этого микроорганизма, лечится очень и очень тяжело», — рассказал Егоров.