Представитель Green Flow Звягинцева порекомендовала хилинг жителям мегаполисов

Глава wellness-направления сети отелей Green Flow Майя Звягинцева поделилась с «Известиями» информацией о том, почему хилинг становится все более востребованным направлением в туризме. Она отметила, что этот вид отдыха сочетает в себе путешествия и оздоровительные практики.

В рамках программы хилинга часто предлагаются такие элементы, как медитация, звукотерапия и дыхательные упражнения, помогающие справиться со стрессом. Важной составляющей является взаимодействие с природой и умеренная физическая активность, включая занятия йогой и пилатесом.

Звягинцева подчеркнула, что хилинг особенно популярен среди жителей мегаполисов, испытывающих усталость от быстрого ритма жизни и постоянного напряжения. Согласно внутренним данным Green Flow, наибольший интерес к этому направлению проявляют предприниматели и специалисты, стремящиеся получить полноценный отдых без ощущения пустого времяпрепровождения. Эксперт добавила, что хилинг также привлекателен для женщин в возрасте от 30 до 50 лет, пар и компаний друзей.