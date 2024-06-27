«Право на здоровье»: большинство россиянок обращаются к косметологам за биоревитализацией
Самыми популярными услугами у косметологов в России стали биоревитализация и контурная пластика. Об этом сообщили «7Дней» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Право на здоровье».
Результаты показали, что в прошлом году контурную пластику сделали 1,3 миллиона человек, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее.
Количество россиянок, которые прибегли к биоревитализации, выросло на 600 тысяч. В прошлом году их было два миллиона, в этом — 2,6 миллиона человек.
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