«Право на здоровье»: большинство россиянок обращаются к косметологам за биоревитализацией

Самыми популярными услугами у косметологов в России стали биоревитализация и контурная пластика. Об этом сообщили «7Дней» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Право на здоровье».

Результаты показали, что в прошлом году контурную пластику сделали 1,3 миллиона человек, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

Количество россиянок, которые прибегли к биоревитализации, выросло на 600 тысяч. В прошлом году их было два миллиона, в этом — 2,6 миллиона человек.