Правило «ФИГАРО». Россиянам подробно объяснили, как распознать меланому

Врач Мотлух: образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже

Меланому можно распознать по изменениям на коже. Например, если родинка меняет цвет, форму или размер, это может быть тревожным сигналом. Об этом рассказала РИА «Новости» врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Екатерина Мотлух.

Меланома опасна тем, что развивается незаметно и быстро метастазирует. Опухоль может возникнуть как на месте обычной родинки, так и на чистой коже. Важно вовремя распознать тревожные симптомы.

«Ключевые признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: изменение формы, цвета, размера; появление дочерних образований или уплотнений рядом; резко начавшийся рост», — сказала врач.

Для самодиагностики используют правило «ФИГАРО». Форма выпуклая, слегка приподнята над кожей, особенно заметна при боковом свете. Изменения: образование растет быстрее обычного. Границы неровные, с зазубренными краями. Асимметрия: одна половина не похожа на другую. Размер превышает шесть миллиметров. Окраска неравномерная, с хаотично расположенными коричневыми, черными, серыми, розовыми и белыми участками.

«Если вы заметили изменения в родинке — не ждите. Запишитесь к дерматологу уже сегодня. Лучше убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни», — подчеркнула медик.

Она отметила, что основными причинами роста заболеваемости меланомой сегодня являются злоупотребление загаром, влияние ультрафиолета и постоянное повреждение родинок.

Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 11 мая.

