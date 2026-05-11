Правило «ФИГАРО». Россиянам подробно объяснили, как распознать меланому

Врач Мотлух: образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже

Фото: MAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani/www.globallookpress.com

Меланому можно распознать по изменениям на коже. Например, если родинка меняет цвет, форму или размер, это может быть тревожным сигналом. Об этом рассказала РИА «Новости» врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Екатерина Мотлух.

Меланома опасна тем, что развивается незаметно и быстро метастазирует. Опухоль может возникнуть как на месте обычной родинки, так и на чистой коже. Важно вовремя распознать тревожные симптомы.

«Ключевые признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: изменение формы, цвета, размера; появление дочерних образований или уплотнений рядом; резко начавшийся рост», — сказала врач.

Для самодиагностики используют правило «ФИГАРО». Форма выпуклая, слегка приподнята над кожей, особенно заметна при боковом свете. Изменения: образование растет быстрее обычного. Границы неровные, с зазубренными краями. Асимметрия: одна половина не похожа на другую. Размер превышает шесть миллиметров. Окраска неравномерная, с хаотично расположенными коричневыми, черными, серыми, розовыми и белыми участками.

«Если вы заметили изменения в родинке — не ждите. Запишитесь к дерматологу уже сегодня. Лучше убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни», — подчеркнула медик.

Она отметила, что основными причинами роста заболеваемости меланомой сегодня являются злоупотребление загаром, влияние ультрафиолета и постоянное повреждение родинок.

Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 11 мая.

