Из-за невыявленной потери слуха с возрастом повышается риск возникновения деменции. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.

Чтобы языковые центры мозга функционировали нормально, необходим хороший слух. Если проблему не диагностировать своевременно, это может стать причиной неправильной передачи информации, а также повысить вероятность потери памяти и деменции.

Рекомендуется ежегодно проходить обследования для выявления заболеваний мозга. Врач общей практики сможет измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень холестерина. Высокое давление способно негативно влиять на питание мозга и вызывать серьезные последствия, добавила «Пенза-пресс».