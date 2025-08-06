Чтобы языковые центры мозга функционировали нормально, необходим хороший слух. Если проблему не диагностировать своевременно, это может стать причиной неправильной передачи информации, а также повысить вероятность потери памяти и деменции.
Рекомендуется ежегодно проходить обследования для выявления заболеваний мозга. Врач общей практики сможет измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень холестерина. Высокое давление способно негативно влиять на питание мозга и вызывать серьезные последствия, добавила «Пенза-пресс».
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