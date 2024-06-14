Pravda.Ru: маринованные огурцы стимулируют работу кишечника

Регулярное употребление маринованных огурцов может помочь нормализовать работу кишечника. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Этот продукт содержит множество полезных веществ, которые препятствуют развитию патогенной флоры в кишечнике. Кроме того, их употребление помогает снижать так называемый плохой холестерин.

Как добавила «Свободная пресса», также маринованные огурцы способствуют выведению токсинов из организма.

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