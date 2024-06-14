Pravda.Ru: маринованные огурцы стимулируют работу кишечника
Регулярное употребление маринованных огурцов может помочь нормализовать работу кишечника. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Этот продукт содержит множество полезных веществ, которые препятствуют развитию патогенной флоры в кишечнике. Кроме того, их употребление помогает снижать так называемый плохой холестерин.
Как добавила «Свободная пресса», также маринованные огурцы способствуют выведению токсинов из организма.
Украина отказалась от мирного предложения Путина
ОСАГО введут в Донбассе и Новороссии с 2025 года
Егорьевское школьное лесничество представит Подмосковье на смене в «Орленке»
«Киевский паяц». Медведев резко высказался о Зеленском после выступления Путина
Подмосковье нарастило производство мясных полуфабрикатов на 24 %
Подмосковные педагоги подготовят школьников к соревнованию «Юные пилоты»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте