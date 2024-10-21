Pravda-nn.ru: зеленые фрукты и овощи помогают укреплять сердце и нервную систему

Цвет овощей и фруктов может многое рассказать о их полезных свойствах. Например, желтые плоды, такие как яблоки, абрикосы и дыни, содержат каротиноиды, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Оранжевые овощи, в частности, морковь и тыква, богаты бета-каротином, который является мощным антиоксидантом и борется с раком.

Красные продукты — красные яблоки, арбузы и помидоры — содержат флавоноиды, защищающие от свободных радикалов и воспалений. Наконец, зеленые овощи и фрукты, такие как киви и шпинат, богаты хлорофиллом, магнием и витаминами, способствующими пищеварению.

Сиреневые плоды, к примеру, черника и баклажаны, являются источником антиоксидантов, замедляющих старение и обладающих противомикробным действием.