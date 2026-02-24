pravda-nn.ru: самолечение антибиотиками формирует устойчивость микроорганизмов к препаратам

Многие лечат насморк и невысокую температуру привычными методами. Какие из них могут представлять опасность, рассказал сайт pravda-nn.ru .

Одна из главных ошибок — самолечение антибиотиками. Такие средства эффективны только против бактерий и бесполезны при вирусных заболеваниях. Их неправильное использование приводит к устойчивости микроорганизмов к препаратам, усложняя лечение в будущем. Назначение антибиотиков должен делать врач.

Употребление лимонов или аскорбиновой кислоты не влияет на заболеваемость простудой. Исследования показали, что большие дозы витамина С не всегда полезны и могут негативно сказаться на почках и свертываемости крови.