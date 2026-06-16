Постоянное обучение, физическую активность и контроль артериального давления назвали факторами, влияющими на долголетие

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава Свердловской области Валентина Ямпольская в интервью для «ФедералПресс» обсудила факторы, влияющие на продолжительность жизни. Она подчеркнула, что многие аспекты, способствующие долголетию, зависят от собственных усилий человека.

По словам эксперта, около половины факторов, влияющих на продолжительность жизни, можно контролировать, ведя здоровый образ жизни. К таким факторам относятся постоянное обучение, физическая активность, контроль артериального давления и уровня сахара в крови, а также отказ от вредных привычек.

«Очень важно образование через всю жизнь, особенно в раннем возрасте и далее на протяжении жизни изучение новых профессиональных знаний и умений, освоение новых технологий, — отметила Валентина Ямпольская. — Это дает возможность продлить активный и трудоспособный возраст».

Также эксперт обратила внимание на экологические проблемы, характерные для Свердловской области. Она рекомендовала жителям региона следить за прогнозами метеорологов и сокращать время пребывания на улице при опасности смогов. Кроме того, следует избегать шумных мест, так как это может негативно сказаться на здоровье, особенно у пожилых людей.