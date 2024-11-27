Портал «ПроГород»: частое употребление ревеня ведет к образованию камней в почках

Ученые выяснили, что частое употребление в пищу варенья и компота из ревеня приведет к образованию камней в почках. Все дело в том, что в этом овоще содержится слишком много щавелевой кислоты, написал портал «ПроГород» .

Как уточнила Neva.Today, ревень следует употреблять с осторожностью тем людям, у которых уже имеются проблемы с почками. Больше всего щавелевой кислоты содержат именно листья растения.

Среди положительных сторон, которые несет в себе овощ, специалисты выделили наличие витамина С, калия и других полезных минералов. Ревень достаточно популярен в России, чего нельзя сказать о европейских странах.