Popular Science: ученые подтвердили эффективность правила «20–20–20» для снятия напряжения глаз при работе с экранами

Постоянное использование компьютера или смартфона может привести к неприятным ощущениям в глазах. Специалисты рассказали, как уменьшить нагрузку на глаза при работе с цифровыми устройствами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

По информации Американской академии офтальмологии, при взгляде на экран люди моргают реже, чем обычно. Если в норме это происходит около 15 раз в минуту, то при использовании гаджетов частота может сократиться вдвое. Такой вывод подтверждается обзором исследований 2022 года, проведенным под руководством Кирандеп Каур в офтальмологической больнице и институте последипломного образования имени Аравинда в Индии.

Анализ почти 30 исследований показал, что помимо снижения частоты моргания, к факторам риска относятся контраст текста и фона, блики на экране, неправильное расстояние и угол просмотра, плохое освещение и неудобная поза.

Длительное время, проведенное перед экраном, может вызвать сухость глаз, зуд, ощущение инородного тела, слезотечение, затуманивание зрения и головную боль. Исследователи отмечают, что хотя данных о необратимых повреждениях пока недостаточно, сам дискомфорт является реальным.

Специалисты подтверждают эффективность правила «20–20–20», рекомендованного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Оно заключается в том, чтобы каждые 20 минут переводить взгляд на объект на расстоянии около шести метров на 20 секунд. Это помогает расслабить фокус и частично восстановить частоту моргания.

Авторы обзора также советуют ограничивать время, проведенное перед экраном, до четырех часов в день, использовать дополнительное освещение и при длительной работе отдавать предпочтение очкам вместо контактных линз. Для тех, кому сложно помнить о перерывах, рекомендуется использовать специальные программы-напоминания.