Popular Science: свежий воздух, имбирь и спокойная музыка могут помочь облегчить укачивание

Укачивание в транспорте — это состояние, при котором человек испытывает тошноту, головокружение и слабость из-за противоречивой информации, поступающей в мозг от глаз, внутреннего уха и мышц. Это явление было объяснено в журнале Popular Science .

Клинический доцент медицинского факультета Стэнфордского университета Кристен Стиннерсон утверждает, что укачивание может возникнуть у любого человека, разница лишь в том, насколько сильное движение требуется для появления симптомов, написали «Известия».

Основной причиной укачивания является сенсорный конфликт, когда мозг получает противоречивые сигналы от систем, отвечающих за ориентацию тела в пространстве. В ответ на это нервная система запускает цепную реакцию, вызывающую симптомы, похожие на отравление.

Исследователи отмечают, что примерно каждый третий человек особенно чувствителен к укачиванию. Предрасположенность к этому состоянию может зависеть от возраста, наследственности и внешних условий, таких как плохая вентиляция или сильные запахи.

Для снижения симптомов укачивания специалисты рекомендуют не путешествовать на голодный желудок, но избегать тяжелой и острой пищи. Также полезно ограничить употребление алкоголя, смотреть на неподвижные объекты и выбирать более стабильные места в транспорте. Свежий воздух, имбирь и спокойная музыка также могут помочь облегчить состояние.

Журнал Frontiers указал на эффективность музыки в борьбе с укачиванием. Мягкие и радостные композиции способствуют улучшению состояния, в то время как грустная музыка может замедлять процесс восстановления.