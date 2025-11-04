Popular Science: способность человека видеть во тьме узоры связана с особенностью работы сетчатки глаза

Человек способен видеть мерцающие формы и цвета в темноте из-за особенностей работы сетчатки глаза. В условиях низкой освещенности фоторецепторы становятся более активными, и люди могут замечать движения в периферическом зрении, заявил профессор клинической офтальмологии в Медицинском центре Колумбийского университета, доктор Скотт Броди. Его слова привел сайт «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

По словам эксперта, даже в полной темноте сетчатка продолжает активно работать, вызывая химические и неврологические процессы. Это объясняет способность «видеть» вещи, которых на самом деле нет. При этом то, что человек «видит» в темноте, является визуализацией под закрытыми глазами.

Отмечается, что в зрительной системе присутствует шум, который становится преобладающим ощущением при отсутствии света. В темноте человек видит не черноту, а специфичный темно-серый цвет, называемый eigengrau.

Помимо зрения, существуют иные факторы, способные создавать ощущение присутствия чего-либо в темноте. Когда сетчатка глаза не получает достаточно информации, в работу включаются другие чувства, добавил офтальмолог.