Похож на грипп и лечится антибиотиками. Что такое анаплазмоз?

Иксодовые клещи, которые переносят четыре опасных для человека возбудителя, до сих пор находятся в активной фазе жизнедеятельности. Среди болезней, которые они распространяют, — гранулоцитарный анаплазмоз. О его основных симптомах, способах лечения и последствиях в комментарии 360.ru рассказала врач-инфекционист руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Елена Мескина.

Она пояснила, что анаплазмоз — заболевание достаточно редкое и по своим симптомам очень похоже на грипп: с лихорадкой, температурой, ломотой в суставах и мышцах, а также высыпаниями на коже.

«Если человек в состоянии, похожем на грипп, и его недавно укусил клещ, то мы точно станем анаплазмоз искать. Поставить диагноз можем только на основании анализов», — подчеркнула Мескина.

Врач добавила, что для лечения используют антибиотики, которые убивают анаплазмы. Сейчас существует достаточно эффективный препарат, который прописывают даже детям в случае выявления заболевания.