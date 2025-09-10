Похож на грипп и лечится антибиотиками. Что такое анаплазмоз?
Инфекционист Мескина: антибиотики для лечения анаплазмоза назначают даже детям
Иксодовые клещи, которые переносят четыре опасных для человека возбудителя, до сих пор находятся в активной фазе жизнедеятельности. Среди болезней, которые они распространяют, — гранулоцитарный анаплазмоз. О его основных симптомах, способах лечения и последствиях в комментарии 360.ru рассказала врач-инфекционист руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Елена Мескина.
Она пояснила, что анаплазмоз — заболевание достаточно редкое и по своим симптомам очень похоже на грипп: с лихорадкой, температурой, ломотой в суставах и мышцах, а также высыпаниями на коже.
«Если человек в состоянии, похожем на грипп, и его недавно укусил клещ, то мы точно станем анаплазмоз искать. Поставить диагноз можем только на основании анализов», — подчеркнула Мескина.
Врач добавила, что для лечения используют антибиотики, которые убивают анаплазмы. Сейчас существует достаточно эффективный препарат, который прописывают даже детям в случае выявления заболевания.
Небольшой и короткий курс настолько быстро удаляет анаплазмы, что негативные последствия от антибиотика у детей даже не успевают развиваться.
Мескина добавила, что анаплазмоз способен довести человека до сепсиса, тяжелой пневмонии, поражения сердца и нервов, но такие осложнения проявляются очень редко.
Кроме того, если заболевание выявили у клеща, который укусил человека, то пострадавший не всегда заражается. Но в этом случае врачи берут пациента под наблюдение и при выявлении симптомов сразу назначают антибиотики.
Она отметила, что в любом случае необходимо отдавать укусивших клещей на анализы, так как, кроме анаплазмоза, они способны переносить боррелиоз, энцефалит и эрлихиоз.
О первых случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом Роспотребнадзор Московской области сообщил в начале августа. В ведомстве подчеркнули, что раньше эта инфекция фигурировала в южных регионах, но сейчас добралась и до Центральной России.