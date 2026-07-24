«Поезд здоровья» 28 июля посетит Марево в Нижегородской области

Прием жителей Маревского округа пройдет с 9:00 до 16:00 на улице Советов, 18. За один день взрослые и дети смогут посетить врачей разных специальностей, пройти флюорографию, маммографию и обследования в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья. При необходимости пациентам выдадут направления на дополнительные обследования или госпитализацию.

Ранее, 23 июля, «Поезд здоровья» работал в Пестове. Для взрослых там вели прием невролог, офтальмолог, гинеколог, онколог, хирург, кардиолог, эндокринолог и врач УЗИ. Детей принимали травматолог-ортопед, невролог, отоларинголог, хирург, уролог, стоматолог, офтальмолог и другие специалисты.

Кроме того, 25 июля пункты здоровья будут работать в 11 округах области. Они откроются в деревнях Железково, Сырково, Скирино и Морхово, поселках Рощино, Неболчи, Боровенка, Парфино и Юбилейный, а также в Пестове и селе Грузино. Жители смогут проверить уровень глюкозы и холестерина, функцию дыхания и артериальное давление, а также оценить факторы риска хронических заболеваний.

Проект «Здоровая семья» действует второй год. По данным главы региона, комплексное обследование в его рамках уже прошли более 7 тысяч человек. В 2026 году проект расширили: до конца июля запланировано 160 выездов во все округа Новгородской области.