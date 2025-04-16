Подолог Полецкая: ультрафиолетовая сушка для обуви защитит стопы от грибковых инфекций

Важнейший фактор защиты стоп от кожных заболеваний — сухая обувь. Избыток влаги способствует развитию инфекций, включая грибковые поражения и вирусы. Об этом рассказала подолог Мария Полецкая в беседе с Здоровье Mail.
Как отметила специалист, эффективное средство профилактики — ультрафиолетовая сушилка. Устройство быстро высушивает обувь, уничтожает бактерии и снижает неприятный запах.
Оно полезно в дождливый сезон и актуально для детей, спортсменов и взрослых с повышенной потливостью. Использование прибора снизит риск заражения инфекциями и обеспечит комфорт ног, подчеркнула Полецкая.
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