Подолог Полецкая: ультрафиолетовая сушка для обуви защитит стопы от грибковых инфекций

Важнейший фактор защиты стоп от кожных заболеваний — сухая обувь. Избыток влаги способствует развитию инфекций, включая грибковые поражения и вирусы. Об этом рассказала подолог Мария Полецкая в беседе с Здоровье Mail .

Как отметила специалист, эффективное средство профилактики — ультрафиолетовая сушилка. Устройство быстро высушивает обувь, уничтожает бактерии и снижает неприятный запах.

Оно полезно в дождливый сезон и актуально для детей, спортсменов и взрослых с повышенной потливостью. Использование прибора снизит риск заражения инфекциями и обеспечит комфорт ног, подчеркнула Полецкая.