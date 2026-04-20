Подолог Полецкая посоветовала использовать ультрафиолетовый сушитель обуви для здоровья ног

Ультрафиолетовый сушитель обуви — незаменимое устройство для профилактики вирусных и грибковых инфекций, особенно в слякотную весеннюю погоду. Об этом сообщила подолог Мария Полецкая в беседе со Здоровьем Mail .

По ее словам, благодаря нагревательному элементу влага и пот, которые образуются на поверхности кожи и остаются внутри обуви, испаряются. Отсутствие влаги предотвращает размножение бактерий и появление неприятного запаха. Ультрафиолет усиливает этот эффект благодаря своему бактерицидному и бактериостатическому действию.

Особенно полезен ультрафиолетовый сушитель для детской обуви. У детей и школьников часто потеют ноги, что может стать причиной появления вирусных бородавок. Влага является питательной средой для вируса папилломы человека.