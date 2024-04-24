Подолог Павлова рассказала, что проблемы со стопами и ногтями на ногах возникают из-за неправильного ухода | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 15:49 Подолог Павлова рассказала, что проблемы со стопами и ногтями на ногах возникают из-за неправильного ухода

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Чаще всего проблемы с кожей стоп и ногтями на ногах возникают из-за неправильного ухода. Об этом «ТСН 24» рассказала подолог Маргарита Павлова.

Во время посещения душа люди обычно намыливают тело, забывая о ногах и межпальцевом пространстве, где скапливаются бактерии.

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«Одни выходят из ванны и просто топчутся на коврике, чтобы не поскользнуться. Другие промакивают стопу полотенцем», — сказала подолог.

Чрезмерный уход в виде терок, пемз и кислотных носочков также вреден, как и недостаточная гигиена. В погоне за «пятками младенца» люди лишь вредят своих стопам. Подобные средства травмируют кожу, нанося ей сильный вред, добавила эксперт.