Подолог Павлова посоветовала ежедневно обрабатывать обувь антибактериальными средствами

Врач-подолог Маргарита Павлова в интервью «ТСН24» рассказала о важности смены обуви и о том, какие проблемы могут возникнуть при ее игнорировании.

Постоянное ношение теплой обуви в помещении может привести к перегреву стоп и потливости, что создает условия для развития воспалений, инфекций и грибковых заболеваний. На стопах много потовых желез, которые регулируют температуру. Если стопы перегреваются, кожа начинает выделять пот, теряя устойчивость в условиях постоянной влажности.

«Именно поэтому, если в жарком помещении человек продолжает носить теплую или закрытую обувь, стопы начинают активно потеть. В условиях постоянной влажности кожа теряет устойчивость: возникает мацерация — размягчение и раскисание тканей. Именно мацерация становится пусковым механизмом для целого ряда проблем», — отмечает Маргарита Павлова.

Врач-подолог советует ежедневно обрабатывать обувь антибактериальными средствами, тщательно просушивать ее, носить дополнительную пару обуви для повседневной носки и выбирать правильную обувь по сезону.