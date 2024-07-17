Подолог Павлова: использование пемзы приводит к трещинам на пятках
Частое использование терок, пемз, пилок считается внешней причиной появления трещин на пятках. Об этом рассказала подолог Маргарита Павлова в беседе с «ТСН 24».
По словам специалиста, также нередко трещины возникают из-за отсутствия правильного домашнего ухода, теплых полов, ношения шлепок и синтетики, обрезного педикюра. К внутренним факторам относятся ожирение, инфекции, ортопедические нарушения.
Восстановить поврежденную кожу поможет хороший питательный крем. Однако истинную причину появления трещин выявит только специалист, отметила Павлова.