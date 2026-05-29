Подолог Иволга рассказала, что неправильный выбор обуви может привести к трещинам, мозолям и изменениям стоп

Проблемы с ногами, такие как трещины, мозоли и изменения стоп, могут быть связаны с нарушением ортопедии, а не только с грибком. Врач-дерматолог, миколог и подолог Юлия Иволга рассказала в интервью KP.RU , как предотвратить эти проблемы.

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что неправильный выбор обуви может привести к неприятным последствиям для здоровья ног. Она также отметила важность подбора правильных стелек, для чего рекомендуется консультация со специалистом.

«Если говорить о круглогодичных проблемах, то на первое место я бы поставила изменение ногтевых пластин и кожи стоп. И это далеко не всегда грибок», — рассказала Иволга.

По словам специалиста, такие изменения могут быть связаны с экземой, атопическим дерматитом, псориазом и другими заболеваниями.