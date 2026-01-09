Подолог Авакян рассказала, что для безболезненного удаления стержневых мозолей можно использовать лазер
Стержневые мозоли могут уходить глубоко в кожу, но современные методы позволяют удалить их безболезненно. Врач-подолог, травматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Татьяна Авакян рассказала РИАМО, что для удаления таких мозолей специалисты используют лазер или криогенную обработку.
Для профилактики стержневых мозолей доктор рекомендует регулярно соблюдать гигиену стоп: мыть их теплой водой с мылом и тщательно просушивать, особенно межпальцевые промежутки. Важно, чтобы обувь и носки были подходящего размера и обеспечивали комфорт при ходьбе. Ортопедические стельки помогут правильно распределить нагрузку на стопы, написал «Петербургский дневник».
Если мозоль все же появилась, лучше обратиться за помощью к специалисту. «Специалист сможет осуществить комплексный уход за вашими стопами, удалить с помощью аппарата стержневую мозоль, обработать участки жесткой кожи и дать рекомендации по дальнейшему уходу за стопами», — объяснила Авакян. Для полного удаления мозоли потребуется в среднем от двух до пяти обработок с разницей в три–четыре недели.
Лечение безболезненно, после него не остается рубцов и ран, а привычный образ жизни можно возобновить быстро.