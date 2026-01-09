Подолог Авакян рассказала, что для безболезненного удаления стержневых мозолей можно использовать лазер

Стержневые мозоли могут уходить глубоко в кожу, но современные методы позволяют удалить их безболезненно. Врач-подолог, травматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Татьяна Авакян рассказала РИАМО , что для удаления таких мозолей специалисты используют лазер или криогенную обработку.

Для профилактики стержневых мозолей доктор рекомендует регулярно соблюдать гигиену стоп: мыть их теплой водой с мылом и тщательно просушивать, особенно межпальцевые промежутки. Важно, чтобы обувь и носки были подходящего размера и обеспечивали комфорт при ходьбе. Ортопедические стельки помогут правильно распределить нагрузку на стопы, написал «Петербургский дневник».

Если мозоль все же появилась, лучше обратиться за помощью к специалисту. «Специалист сможет осуществить комплексный уход за вашими стопами, удалить с помощью аппарата стержневую мозоль, обработать участки жесткой кожи и дать рекомендации по дальнейшему уходу за стопами», — объяснила Авакян. Для полного удаления мозоли потребуется в среднем от двух до пяти обработок с разницей в три–четыре недели.

Лечение безболезненно, после него не остается рубцов и ран, а привычный образ жизни можно возобновить быстро.