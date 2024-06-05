Пластический хирург Снигирь: благодаря липомоделированию можно приблизить фигуру к пропорциональному соотношению

Пластический хирург сети клиник «Будь Здоров» Олег Снигирь в беседе с изданием «Страсти» рассказал, что благодаря липомоделированию можно не только удалить избытки подкожной жировой клетчатки, но перераспределить их по зонам, где визуально ощущается эстетический дефицит.

Врач проводит операцию, при которой лишний жир из живота и поясничной области забирается для увеличения ягодиц. Таким образом они получают более округлую и упругую форму.

«Именно липомоделирование помогает приблизить фигуру к самому красивому, эстетически выгодному и выразительному пропорциональному соотношению», — пояснил медик.

Операцию можно проводить не только на теле, но и на лице, что позволяет избавить клиента от множества косметологических манипуляций, добавил он.