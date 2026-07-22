Пластический хирург Сафонова рассказала о последствиях похудения на уколах для лица

Сегодня многие хотят похудеть без физических и волевых усилий, полагаясь на уколы, такие как «Оземпик» и его аналоги. Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова рассказала Здоровью Mail о рисках, связанных с использованием этих препаратов.

По словам специалиста, стремление к стройности естественно, но применение гормонов для похудения может иметь серьезные последствия. Особенно это касается людей, которые хотят улучшить свою внешность, но не имеют медицинских показаний для использования таких препаратов.

Термин «Ozempic face» описывает изможденное, осунувшееся лицо, которое может появиться после применения уколов для похудения. Подкожный жир, отвечающий за упругость кожи, исчезает, и кожа остается лежать на мышцах, как покрывало на пружинном каркасе. Жировые пакеты истончаются, и на лице появляются борозды. Мышцам не на что опереться, и они начинают провисать.

Кроме лица, изменения происходят и в других частях тела. Грудь теряет объем, живот может стать дряблым или обвиснуть, ягодицы также теряют свою форму. Ноги визуально стареют из-за дряблости кожи.

Чтобы исправить последствия, некоторые обращаются к косметологам, а в случае серьезных деформаций — к пластическим хирургам. Однако, по мнению специалиста, важно помнить, что каждый случай индивидуален, и результаты могут различаться.