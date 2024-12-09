Пластический хирург Рождественская рассказала, что некачественные уколы красоты негативно влияют на зрение

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская в разговоре с ИА «Стационар-пресс» рассказала, как избежать осложнений после уколов красоты.

По словам медика, уколы красоты представляют особенную опасность для зрения. На данный момент ученые описали более 100 случаев слепоты после инъекций гиалуроновой кислоты. Инъекции, как объяснила хирург, нарушают кровообращение, что приводит к некрозу тканей и потере зрения. Чтобы исправить ситуацию, необходимо в течение 90 минут успеть ввести фермент гиалуронидазы.

«Если этого не сделать — человек ослепнет навсегда», — процитировал сайт pravda-nn.ru Рождественскую.

Пластический хирург порекомендовала выбирать опытных специалистов, которые имеют сертификаты на работу с подобного рода препаратами.