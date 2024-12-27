Пластический хирург Плакида назвал методику пересадки волос DHI универсальной

Пластический хирург Артем Плакида обсудил с радио Sputnik методы восстановления волос посредством трансплантации. Он подробно описал методику DHI, пришедшую из Турции, которая использует специальный микрохирургический инструмент — Choi pen. С его помощью волосяные фолликулы пересаживают в зоны облысения через микроскопические проколы, делая операцию почти бескровной.

Плакида подчеркнул универсальность метода, отметив, что трансплантировать волосы можно как мужчинам, так и женщинам, а также восстанавливать волосы в областях шрамов и рубцов, бровей и бороды. Пациентами чаще становятся те, кто столкнулся с андрогенной алопецией или недоволен зоной роста волос. Женщины часто прибегают к процедуре пересадки бровей.

После процедуры пациент должен соблюдать определенные ограничения: избегать физических нагрузок в течение двух недель и бережно обращаться с областью имплантации. Через сутки после операции, когда врач снимает повязку, человек может вернуться к обычной деятельности, соблюдая указанные рекомендации.