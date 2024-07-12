Пластический хирург Красносельских объяснил, что избытки кожи на веках негативно влияют на зрение
Излишки кожи на веках могут способствовать снижению зрения. Об этом 360.ru рассказал пластический хирург Максим Красносельских.
Он объяснил, что нависшее веко закрывает человеку полноценный обзор. В результате чего он вынужден все время напрягать зрение, и оно в итоге садится. Кроме того, люди с излишками кожи на веках нередко страдают еще сухостью глаз.
«Удаление избытков кожи и жировых грыж убирает физические препятствия, позволяя видеть мир без ограничений. Взгляд становится более открытым, лицо — моложе и свежее», — отметил врач.
Он добавил, что результат блефаропластики, операции по удалению лишней кожи с век, сохраняется достаточно надолго, иногда эффекта хватает на 15 лет.