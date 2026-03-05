Пластический хирург Короткий предупредил, что операции на лице могут обернуться гематомами и повреждением тканей

«Вечерняя Москва» обратилась к пластическому хирургу Игорю Короткому, чтобы узнать о возможных осложнениях после пластических операций на лице. По его словам, такие операции могут привести к различным рискам, включая тромбозы, тромбоэмболии, инфаркт миокарда, инсульт и другим серьезным состояниям.

Эксперт подчеркнул, что осложнения могут включать гематомы, особенно ретробульбарную гематому, которая может привести к нарушению зрения. Также возможны повреждения тканей, например, травмы структуры глаза или окружающих тканей.

Кроме того, у пациента может возникнуть индивидуальная реакция на медицинские препараты, используемые во время операции. Аллергические реакции на антисептические средства или обезболивающие препараты могут осложнить процесс.

Пластический хирург отметил, что круговая подтяжка лица, несмотря на свою популярность, также сопряжена с риском кровотечений и травм лицевых нервов. Для снижения риска повреждений нервных волокон применяется методика аккуратного натяжения мышц без нарушения их целостности.

Хирургические вмешательства на лице требуют тщательной подготовки и внимательного подхода со стороны пластического хирурга. Учет индивидуальных особенностей каждого пациента и применение современных методик помогают минимизировать потенциальные риски и обеспечить хороший результат пластической операции, заключил Кроткий.