Пластический хирург Григорянц призвал отказаться от курения и алкоголя перед операцией
Пластический хирург Владислав Григорянц в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, от чего стоит отказаться перед проведением пластической операции. В первую очередь медик призвал исключить алкоголь и курение.
Что касается лекарственных препаратов, примерно за месяц до операции необходимо перестать употреблять средства для похудения и гормональные лекарства.
«Примерно за месяц до операции нельзя употреблять средства для похудения и гормональные препараты, включая противозачаточные таблетки», — процитировал kp.ru слова хирурга.
В день операции врачи запрещают своим пациентам есть, а вот ужин перед операцией допускается, главное, чтобы он был легким и диетическим, добавил Григорянц.