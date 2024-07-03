Пластический хирург Григорянц призвал отказаться от курения и алкоголя перед операцией

Пластический хирург Владислав Григорянц в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, от чего стоит отказаться перед проведением пластической операции. В первую очередь медик призвал исключить алкоголь и курение.

Что касается лекарственных препаратов, примерно за месяц до операции необходимо перестать употреблять средства для похудения и гормональные лекарства.

«Примерно за месяц до операции нельзя употреблять средства для похудения и гормональные препараты, включая противозачаточные таблетки», — процитировал kp.ru слова хирурга.

В день операции врачи запрещают своим пациентам есть, а вот ужин перед операцией допускается, главное, чтобы он был легким и диетическим, добавил Григорянц.

Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте