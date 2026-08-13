Пластический хирург Гарбар предупредил, что домашняя ринопластика может обернуться полной потерей зрения

В погоне за идеальной формой носа некоторые люди прибегают к использованию филлеров, зажимов и других средств в домашних условиях. Пластический хирург из Кургана Алексей Гарбар в беседе с URA.RU предупредил о серьезных рисках таких процедур.

Доктор отметил, что пациенты часто не осознают возможных последствий и следуют модным трендам, не задумываясь о безопасности. Изменение формы носа с помощью филлеров может быть опасно, особенно если процедуру проводит неспециалист.

Гарбар перечислил возможные осложнения: длительные отеки, смещение филлера, некрозы кожи и даже необратимая потеря зрения при неправильном введении препарата в параорбитальную область.

Хирург подчеркнул, что для исправления формы носа следует выбирать клиники с лицензией и квалифицированных специалистов. Проводить такие процедуры в сомнительных кабинетах или дома крайне рискованно.

Кроме того, на маркетплейсах продаются различные приспособления для исправления формы носа по цене от 200–400 рублей — клипсы, зажимы, выпрямители. Однако их использование может привести к синякам, раздражению, рубцам и нарушениям дыхания. Постоянное давление или трение травмирует кожу и мягкие ткани, а слишком тугое затягивание может перекрыть носовые ходы и повредить внутренние структуры.