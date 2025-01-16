Пластический хирург Галиев указал на «жировые ловушки» в зоне живота и поясницы

Пластический хирург Ильмир Галиев в эфире телеканала « Санкт-Петербург » объяснил, в каких случаях спорт не покажет эффективность в борьбе с жиром.

Тренировки действительно помогают улучшить фигуру, однако иногда россияне прибегают к услугам пластической хирургии. Липосакция — одна из процедур, используемых в этой области медицины для борьбы с жировыми отложениями, отметил врач.

«Существуют так называемые „жировые ловушки“, когда человек активно занимается спортом, но на некоторых участках жир остается и не уходит. Это часто бывает в зоне галифе, на животе, пояснице. Жировая ткань в этих местах уходит в последнюю очередь, когда уже практически нигде нет жира», — пояснил медик.

Абдоминопластика применяется, когда у пациента есть избыток кожи, растяжки на животе или диастаз. В таких случаях, как уточнил доктор Галиев, спорт может быть полезен.